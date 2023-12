Lo Smartwatch Google Pixel Watch 2 è in PROMO su Amazon: SCONTO del 17%

Il Google Pixel Watch 2 è all'avanguardia nell'offrire un monitoraggio cardiaco avanzato grazie a un nuovo sensore e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale di Google. Questa combinazione permette di ottenere dati altamente precisi relativi al fitness e al benessere complessivo. Una caratteristica distintiva è la funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, che utilizza l'IA per identificare segni potenziali di stress e intervenire tempestivamente

Il sensore integrato non solo monitora il battito cardiaco, ma rileva anche variazioni della temperatura che possono essere correlate all'ambiente circostante, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nello stato di benessere complessivo. Per la valutazione approfondita del ritmo cardiaco, l'app ECG è disponibile, fornendo agli utenti la possibilità di ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare direttamente dall'app Fitbit.

La sicurezza è una priorità con la funzione di rilevamento cadute, che non solo informa l'utente ma può anche contattare automaticamente i servizi di emergenza nel caso in cui la situazione lo richieda. Con la funzione SOS emergenze, il Pixel Watch 2 offre una tranquillità aggiuntiva permettendo agli utenti di avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento quando si sentono in pericolo.

La praticità è ulteriormente accentuata dal timer programmabile, ideale durante attività come corsa o passeggiate. In caso di mancata risposta, lo smartwatch invierà la posizione dell'utente ai contatti di emergenza prestabiliti.

Su Amazon il Google Pixel Watch 2 è in sconto del 17% su Amazon per un costo finale di 329,90€.