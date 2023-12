Lo smartwatch DEFINITIVO per lo Sport AD UN PREZZO OUTLET: Huawei Watch FIT SE

Il Huawei WATCH FIT Special Edition rappresenta una rivoluzione nel mondo degli smartwatch, unendo eleganza e funzionalità in un corpo incredibilmente leggero da soli 21 g e uno spessore di soli 10,7 mm. Il suo straordinario display AMOLED con risoluzione pixel ultracristallina offre un'esperienza visiva immersiva e cristallina.

La precisione del riconoscimento degli stati del sonno è stata notevolmente migliorata, registrando ora un aumento del 10%. Puoi monitorare il punteggio del tuo riposo e le metriche multidimensionali direttamente sul tuo Huawei WATCH FIT Special Edition. La modalità Sleep introduce funzionalità come "Non disturbare" e impostazione dell'orario, creando un ambiente ideale per il tuo mondo dei sogni.

Il GPS integrato consente di tracciare i movimenti senza dover utilizzare lo smartphone, offrendo una libertà senza precedenti durante le attività fisiche. La comunicazione diventa più fluida con il supporto alle notifiche di chiamate in arrivo e le interruzioni, oltre alla possibilità di rispondere ai messaggi con un semplice movimento del polso.

Il monitoraggio della salute personale raggiunge livelli avanzati grazie a Huawei TruSeenTM 5.0, alimentato da un algoritmo AI che aumenta l'accuratezza della misurazione della frequenza cardiaca del 10%. Registra automaticamente il livello di SpO2, gestisce lo stress e monitora il ciclo mestruale, fornendo una panoramica completa del tuo benessere.

Su Amazon lo smartwatch targato Huawei, il Watch FIT SE è in sconto del 13% per un costo finale di 69€. Approfittane subito!