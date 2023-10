Lo smartwatch DEFINITIVO di Xiaomi è IN SCONTO ad un vero PREZZACCIO

Gli smartwatch offrono una vasta gamma di funzionalità, tra cui il monitoraggio dell'attività fisica, la misurazione della frequenza cardiaca, la notifica delle chiamate e dei messaggi, il monitoraggio del sonno e molte altre. Oggi Amazon applica uno sconto del 33% sullo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 per un prezzo finale di 40,00€.

Smartwatch Xiaomi in sconto su Amazon!

Lo Xiaomi Smart Band 7 è un'eccellente aggiunta alla linea di dispositivi indossabili di Xiaomi. Questo smartwatch si distingue per il suo ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici, che offre una visualizzazione chiara e dettagliata delle informazioni. La modalità "sempre acceso" consente di controllare l'orario e la data senza sollevare il polso o toccare lo schermo, offrendo un'esperienza utente comoda ed efficiente.

Tra le sue caratteristiche principali, Xiaomi Band 7 include il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il pulsossimetro (SpO2) per misurare l'ossigeno nel sangue, il tracker delle calorie bruciate, il controllo gestuale e il tracker multisport. Queste funzionalità sono essenziali per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere, oltre a sostenere un'ampia gamma di attività fisiche con oltre 110 modalità sportive supportate.

La batteria offre una durata prolungata con fino a 14 giorni di autonomia in modalità d'uso normale, e la ricarica magnetica rende la gestione dell'alimentazione semplice e conveniente. Questo smartwatch è compatibile con dispositivi Android 6.0 o versioni successive e iOS 12 o versioni successive, garantendo un'ampia connettività.

In conclusione, il Xiaomi Band 7 è un dispositivo indossabile all'avanguardia con una serie di funzionalità avanzate, perfetto per gli adulti in cerca di un compagno affidabile per il monitoraggio della salute e delle attività fisiche.

Oggi è possibile acquistare su Amazon lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7, scontato del 33% per un prezzo finale di 40,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.