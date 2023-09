Lo smartwatch definitivo di Xiaomi: allenamenti, monitoraggio e social a PIÙ DELLA METÀ PREZZO

Più volte si è sottolineata la capacità di Xiaomi di produrre devices e dispositivi diversi facendo della versatilità un punto di forza e inserendo in questa filosofia sempre tanta qualità a prezzi più che competitivi. Uno dei campi in cui Xiaomi si presenta come un vero proprio leader è quello degli smartwatch e, anche in questo caso, riesce ad essere versatile realizzando dei prodotti diversi per ogni fascia di prezzo. Oggi, lo sconto di Amazon ha davvero del clamoroso, è possibile acquistare al 52% di sconto, più della metà del prezzo lo Xiaomi Watch S1 per un prezzo finale di 119,00€.

Xiaomi Galaxy Watch S1 in clamoroso sconto: 52%!

Lo smartwatch si presenta in vetro zaffiro, Display AMOLED HD da 1,43" con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, telaio in acciaio inossidabile, cinturino in pelle. Supporta 117 modalità di allenamento, con 19 modalità di allenamento pro, tra cui basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e molto altro. Il chip GNSS dual band integrato supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare principali: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, oltre ad algoritmi di ottimizzazione avanzati per ottenere un posizionamento rapido e preciso e fornire statistiche professionali.

Xiaomi Watch S1 ha una resistenza nominale all'acqua di 50 metri di profondità, quindi puoi indossarlo tranquillamente mentre nuoti in piscina o in acque aperte. Monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, rilevamento stress, esercizi di respirazione. Supporta il pagamento contactless con MasterCard e dispone di ricarica wireless, chiamate telefoniche Bluetooth, assistente vocale Amazon Alexa. Insomma, siamo di fronte ad un prodotto di assoluta qualità che viene proposto a più della metà del prezzo.

Amazon propone al 52% di sconto lo smartwatch Xiaomi, il Galaxy Watch S1 ad un prezzo finale d'acquisto pari a 119,00€.

