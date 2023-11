Lo smartwatch definitivo di casa Google: Pixel Watch 2 in MAXI SCONTO (-24%)

Nel panorama degli smartwatch, un posto di rilievo, è sicuramente occupato dalla linea Pixel Watch di Google, oggi, il 2, ovvero il secondo modello di questa gamma di device, è in sconto del 24% su Amazon per un prezzo finale di 303,92€.

Google Pixel Watch 2 a prezzo promo da Cyber Monday

Il nuovo Fitbit, potenziato da un avanzato sensore e l'intelligenza artificiale di Google, offre una sorprendente precisione nel monitorare il battito cardiaco, fornendo dati dettagliati sulla tua salute. Grazie alla funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, il dispositivo è in grado di rilevare segni di stress, consentendo interventi tempestivi per migliorare il benessere complessivo.

Un innovativo sensore integrato rileva variazioni di temperatura, offrendo informazioni preziose sul sonno, sul ciclo mestruale e i cambiamenti nel tuo stato di salute. Per garantire sicurezza in situazioni critiche, il rilevamento cadute consente al dispositivo di contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di brutta caduta, e in caso di mancata risposta, la chiamata sarà effettuata automaticamente.

L'opzione di SOS emergenze del Pixel Watch 2 è una caratteristica preziosa per chi cerca sicurezza immediata. In situazioni di pericolo, l'orologio può avvisare rapidamente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

Per gli amanti dell'attività fisica, il dispositivo consente di impostare un timer durante la corsa o altre attività, e in caso di mancata risposta, invierà automaticamente la tua posizione ai tuoi contatti più stretti. Il Fitbit con tecnologia Google rappresenta così un compagno completo per la tua salute e sicurezza.

Su Amazon è presente uno sconto del 24% su Google Pixel Watch 2 per un costo finale di 303,92€.

