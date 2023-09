Lo smartphone per tutti ad un prezzo STRACCIATO: Xiaomi Redmi Note 12 Pro in sconto

Xiaomi è un'azienda che ormai, nel corso degli anni, si è ritagliata un ruolo da leader nel campo della tecnologia e dell'elettronica. I suoi prodotti sono sempre stati estremamente competitivi sia in termini di caratteristiche hardware e software e sia, soprattutto, per quel che riguarda i prezzi, spesso molto vantaggiosi che hanno fatto sì che molti dei device Xiaomi si aggiudicassero il titolo di Best Buy. Oggi vi segnaliamo un'interessante offerta di Amazon che propone lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro al 19% di sconto per un prezzo finale di 259,99€.

Da medio gamma a best buy: lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro in sconto su Amazon!

Il Redmi Note 12 Pro è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel, che registra dettagli immensi e chiarezza cristallina anche con lo zoom. Grazie alla combinazione di Dolby Atmos e Dolby Vision certificati, otterrete un'esperienza audio e visiva senza precedenti, con un'elevata gamma dinamica e una gamma cromatica ultra ampia. Batteria extra-large da 5000mAh con ricarica turbo da 67W per soddisfare le vostre esigenze energetiche per tutto il giorno. Lo schermo a 120 Hz rende estremamente fluidi i giochi, i contenuti multimediali o anche solo lo scorrimento.

Heat pipe + tecnologia di raffreddamento a fogli di grafite multistrato per la massima efficienza termica. Ottenete il miglior equilibrio tra prestazioni e controllo della temperatura. Un prodotto davvero adatto a tutti. Uno smartphone equilibrato, fluido, veloce e con una batteria davvero super. Tutto questo ad un prezzo che lo fa cascare in una fascia di mercato decisamente vantaggiosa.

Ribadiamo, dunque, l'offerta proposta da Amazon che equivale ad un 19% di sconto sullo smartphone Redmi Note 12 Pro di Xiaomi per un prezzo d'acquisto finale di 259,99€. Approfittate di questa occasione!

