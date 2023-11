Lo smartphone dal DESIGN UNICO: realme 11 Pro in SCONTO PAZZESCO (29%)

realme è un marchio di smartphone e prodotti elettronici, fondato nel 2018 come sussidiaria di Oppo. Oggi lo smartphone realme 11 Pro è in sconto su Amazon del 29% per un prezzo finale di 270€.

realme 11 Pro ad un prezzo super!

Il realme 11 Pro è un dispositivo che offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display curvo da 120 Hz. Con una gamma di 1 miliardo di colori intensi, la luminosità spiccata e la nitidezza, questo smartphone offre una piacevole esperienza visiva che riproduce fedelmente le tonalità originali, arricchendo il mondo visivo dell'utente.

La Fotocamera ProLight OIS da 100 MP rappresenta un punto di forza, con tecnologia avanzata e uno zoom integrato che offre uno zoom 2x molto più nitido rispetto ai metodi digitali convenzionali. La tecnologia SuperOIS garantisce una cattura sicura di soggetti in movimento, elevando la qualità delle tue foto.

La ricarica è un'esperienza ultra rapida grazie alla SUPERVOOC da 67 W, che consente di ricaricare il telefono in soli 18 minuti fino al 50% di una batteria massiva da 5.000 mAh. Questa batteria offre fino a 19 ore di riproduzione video, garantendo un utilizzo pratico e affidabile del telefono.

Sotto il cofano, il realme 11 Pro è alimentato dal chipset Dimensity 7050 5G, assicurando scorrevolezza nel lungo termine con una CPU octa-core fino a 2,6 GHz e una GPU Mali-G68. La connettività 5G è un punto di forza aggiuntivo, offrendo prestazioni veloci e affidabili. Il design premium del realme 11 Pro si distingue per la sua costruzione in pelle vegana, realizzata in collaborazione con il realme Design Studio e il designer Matteo Menotto.

Oggi su Amazon è pronto uno sconto del 29% sul realme 11 Pro per un costo d'acquisto finale pari a 270€.

