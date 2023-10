Lo smartphone da prestazioni super: OnePlus 10T in MAXI SCONTO con la Festa delle Offerte Prime

OnePlus è un produttore di smartphone noto per offrire dispositivi di alta qualità a prezzi competitivi. Fondata nel 2013, l'azienda si è guadagnata una solida reputazione nel settore dei dispositivi mobili. In occasione della Festa delle Offerte Prime Amazon mette in sconto il OnePlus 10T del 32% per un prezzo finale di 399,99€.

Lo sconto di Amazon sul OnePlus 10T è molto competitivo!

OnePlus 10T ha come caricabatterie il nuovo 150W SUPERVOOC Endurance Edition che è un vero concentrato di potenza e prestazioni. Con soli 10 minuti di carica, offre energia sufficiente per tutta la giornata, e la vita utile della batteria è raddoppiata grazie a un algoritmo IA intelligente che impara e ottimizza le tue abitudini di ricarica.Al suo cuore, c'è la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, la più veloce di sempre, con una CPU potenziata del 10% e un'IA quattro volte più veloce, garantendo velocità e fluidità eccezionali.

Il sistema di tripla fotocamera da 50MP con sensore premium IMX766 e OIS offre nitidezza e stabilità straordinarie, insieme a funzionalità avanzate come Nightscape 2.0 per le foto notturne. Il display da 6.7" con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e HDR10+ garantisce luminosità e colori eccezionali. Con 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive, il multitasking è senza compromessi, permettendo di gestire fino a 30 app in background. Inoltre, il gaming raggiunge nuove vette con il GPA Frame Stabilizer e il GLC del motore gaming HyperBoost.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, fra le tante promo messe in atto da Amazon, segnaliamo un interessante sconto del 32% sul OnePlus 10T che viene proposto ad un prezzo finale molto competitivo per quella che è la sua fascia di prezzo: 399,99€.

