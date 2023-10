Lo smartphone adatto a tutti: Nokia C12 ad un PREZZO SHOCK

Nokia è un'azienda finlandese con una lunga storia nella produzione di dispositivi per le telecomunicazioni. Fondata nel 1865, Nokia è stata un leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari durante gli anni '90 e 2000, noti per la loro robustezza e affidabilità. La sua eredità nell'innovazione tecnologica e nella connettività rimane un elemento fondamentale della sua identità aziendale. Oggi segnaliamo uno smartphone di Nokia, il C12 adatto veramente a chiunque grazie alla sua enorme semplicità: sconto del 16% per un prezzo davvero irrisorio, 87,70€.

Il prezzo di Nokia C12 è ridicolo grazie allo sconto di Amazon!

Il Nokia C12 è uno smartphone che offre alcune caratteristiche interessanti per un'esperienza d'uso migliore. Con una memoria RAM dinamica, può convertire parte della memoria dati in RAM virtuale, garantendo un funzionamento più fluido quando hai bisogno di più potenza. La fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED e autofocus ti permette di catturare i tuoi momenti preferiti con buona qualità. La fotocamera anteriore da 5 MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Il Nokia C12 è dotato del sistema operativo Android 12 Go Edition, che è leggero e offre più spazio per le app e i contenuti che ami, senza app preinstallate in eccesso. Il processore Octa-Core, 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB con una scheda MicroSD) garantiscono prestazioni adeguate per molte attività. La batteria da 3000 mAh è ottimizzata per offrire lunghe ore di conversazione e settimane di standby, quindi puoi contare su una buona durata della batteria per tutto il giorno. In sintesi, il Nokia C12 è un telefono versatile con un buon equilibrio tra prestazioni e funzionalità.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 16% per un prezzo finale di 87,70€ per lo smarthone Nokia C12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.