Lo sconto sullo Speaker Xiaomi è PAZZESCO: 46% di risparmio

Uno dei punti di forza di Xiaomi è il suo impegno nel fornire un rapporto qualità-prezzo eccellente. Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto su uno Speaker proprio di Xiaomi del 46% per un costo totale di 26,99€.

Lo Speaker Xiaomi è in offerta con uno sconto imperdibile

Lo Speaker Xiaomi con display a LED rappresenta una combinazione perfetta di funzionalità avanzate e design elegante. Con la possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni, cantanti o generi musicali preferiti, ti assicura un risveglio con la miglior colonna sonora per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Dotato di Assistente Google integrato, questo orologio diventa un centro di controllo intelligente per la tua casa. L'integrazione di un modulo trasmettitore IR consente di estendere il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, modernizzando così dispositivi non smart con semplici comandi vocali.

La sua potente capacità, il cono a 360° dell'altoparlante e l'innovativa struttura interna contribuiscono a garantire un suono ricco e nitido, creando un campo sonoro perfettamente bilanciato da ogni angolazione. Una caratteristica unica è la possibilità di collegare due dispositivi dello stesso modello per ottenere un effetto stereo coinvolgente.

Inoltre, anche in case di grandi dimensioni, la sincronizzazione della riproduzione è assicurata collegando più Smart Speaker, rendendo l'esperienza musicale ancora più coinvolgente. Perfino le chiamate in vivavoce con Google Duo diventano un'opzione accessibile, confermando la versatilità di questo orologio intelligente firmato Xiaomi.

Su Amazon, oggi, lo Speaker Xiaomi è in super offerta con uno sconto enorme del 46% per un prezzo finale di 26,99€. Approfittane subito e non perdere questa grande opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.