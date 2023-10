LO SCONTO sulle cuffie bluetooth XIAOMI è CLAMOROSO! (41%)

Xiaomi è particolarmente riconosciuta per offrire dispositivi di buona qualità a prezzi competitivi, rendendo la tecnologia accessibile a un vasto pubblico. Oggi le cuffie bluetooth Xiaomi Buds 4 Lite sono in sconto del 41% per un prezzo finale di 16,97€.

Le cuffie bluetooth Xiaomi sono in maxi sconto

Grazie al Bluetooth 5.3, questi auricolari offrono una trasmissione stabile e veloce che non solo migliora l'esperienza di ascolto, ma contribuisce anche a ridurre il consumo della batteria e minimizzare i fastidiosi problemi di interruzione durante l'uso.

La qualità audio è eccezionale grazie al driver dinamico con diaframma composito di 12mm, che intensifica la struttura della cavità e riduce in modo efficace le distorsioni, garantendo un suono nitido e coinvolgente.

La batteria a lunga durata di questi auricolari è un punto di forza. Con una singola ricarica, puoi godere di ben 5 ore di autonomia, e con la custodia di ricarica inclusa, puoi ottenere fino a 20 ore totali di utilizzo, rendendoli ideali per lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Se sei un utente Android, sarai entusiasta di sapere che questi auricolari supportano Google Fast Pair, il che significa che si connetteranno rapidamente al tuo telefono Android non appena apri la custodia. Questa funzionalità rende l'esperienza di utilizzo ancora più comoda. Infine, la loro leggerezza e la resistenza all'acqua con certificazione IPX4 li rendono ideali per gli allenamenti, in quanto sono protetti da sudore e pioggia

Oggi Amazon applica un mega sconto del 41% sulle cuffie bluetooth Xiaomi Buds 4 Lite per un prezzo finale di 16,97€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.