Lo SCONTO sulla tastiera DEFINITIVA di Logitech per Mac è CLAMOROSO

MX Keys Mini per Mac è una tastiera progettata appositamente per gli utenti di dispositivi Apple come MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. Ottimizzata per macOS, iPadOS e iOS, offre un layout Mac per massimizzare la produttività. Questa tastiera compatta è dotata di tasti intelligenti che si adattano alla forma delle dita per una digitazione precisa e confortevole. Oltre a una tastiera ergonomica, offre funzioni pratiche come dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji, rendendola ideale per le tue esigenze quotidiane.

MX Keys Mini per Mac è anche caratterizzata da un design minimalista e portatile, perfetto per chi lavora in movimento. La retroilluminazione intelligente si accende quando le dita si avvicinano e si adatta alle condizioni di luce ambientale. Questa tastiera supporta la connettività multi Mac, consentendo di collegarla facilmente a più computer Mac e iPad tramite Bluetooth. Inoltre, è ricaricabile tramite USB-C, offrendo fino a 10 giorni di utilizzo con retroilluminazione o fino a 5 mesi senza. Inoltre, è ecologicamente responsabile con parti in plastica riciclata post-consumer e una certificazione di neutralità carbonica.

