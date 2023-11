Lo sconto sulla stampante HP è PAZZESCO: AMAZON REGALA (-40%)

HP è nota per la sua vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui computer, stampanti, server, dispositivi di archiviazione, software ecc... Oggi Amazon applica uno sconto del 40% sulla stampante HP, costo finale 132,99€.

Sconto da fuori tutto su Amazon: 40% sulla stampante HP

La stampante multifunzione HP offre una vasta gamma di funzionalità e connettività per semplificare la tua esperienza di stampa. Questo dispositivo a getto d'inchiostro a colori è progettato per soddisfare le tue esigenze di stampa, scansione e copia. Una caratteristica importante è la sua capacità di scansione fronte e retro automatica che ti permette di gestire documenti complessi in modo efficiente.

La connettività è un punto di forza di questa stampante, consentendo di stampare da una varietà di dispositivi, tra cui PC, smartphone e tablet. L'app HP Smart si connette senza problemi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Tuttavia, è importante notare questa stampante richiede l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita del dispositivo.

In termini di prestazioni di stampa, la stampante HP offre una velocità di stampa di fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 pagine al minuto a colori. Può gestire vari formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste e carta fotografica.

Un'altra caratteristica di sicurezza importante è il firmware che impedisce l'uso di cartucce non originali HP, il che significa che solo le cartucce con chip o circuiti elettronici HP funzioneranno correttamente con la stampante.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 40% sulla stampante multifunzione HP per un costo finale di 132,99€.

