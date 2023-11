Lo sconto sulla Smart TV Samsung da 43 pollici SUPERA I 100€: Amazon fuori tutto

La TV Samsung da 43 pollici, contraddistinta dal marchio di qualità SAMSUNG, offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia PurColour. Questa caratteristica ottimizza i colori per garantire immagini vivide e realistiche, elevando l'immersività durante la visione dei tuoi film e programmi preferiti.

Il potente processore Crystal 4K, equipaggiato con un efficace sistema di Upscaling, trasforma tutti i tuoi contenuti preferiti in una nitida risoluzione 4K, assicurando dettagli sorprendenti e una qualità visiva superiore. Lo Smart Hub, organizzato in tre categorie - Media, Game e Ambient - personalizza la tua esperienza TV in base al tuo utilizzo, ottimizzando le impostazioni per offrire la massima soddisfazione durante la visione, il gaming e oltre.

L'esperienza sonora è altrettanto eccezionale, con un audio surround 3D accoppiato all'audio virtuale del canale superiore, regalandoti un coinvolgente scenario acustico completamente immersivo. La funzione Adaptive Sound è in grado di ottimizzare l'audio in tempo reale, analizzando la scena e regalando suoni vividi ma bilanciati in base al tipo di contenuto visualizzato.

In sintesi, questa TV Samsung da 43 pollici offre una combinazione di tecnologie all'avanguardia per una visione eccezionale, un audio coinvolgente e un'esperienza Smart TV personalizzata, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un intrattenimento di qualità superiore nella comodità del proprio salotto.

