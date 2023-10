LO SCONTO sulla RAM di Corsair è davvero SUPER: IMPERDIBILE

Corsair è un'azienda specializzata nell'hardware e nei componenti per computer. L'azienda è nota per la produzione di prodotti di alta qualità destinati agli appassionati di PC e ai giocatori. Oggi Amazon applica uno sconto del 26% su una RAM di Corsair per un prezzo finale di 51,45€.

Corsair e Amazon lanciano lo sconto sulla RAM!

Le memorie Corsair DDR4 da 16 GB sono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate per il proprio computer desktop. Questi moduli di memoria sono progettati per offrire una velocità di memoria di 2133 MHz, garantendo un funzionamento efficiente e reattivo del sistema.

Ciò che distingue queste memorie Corsair è il supporto alla tecnologia XMP 2.0, che permette un overclock automatico. Questo significa che gli utenti possono facilmente aumentare le prestazioni della memoria senza dover configurare manualmente le impostazioni. Inoltre, i moduli di memoria sono progettati con un PCB a otto strati, il che li rende ideali per l'overclocking, migliorando ulteriormente le prestazioni del sistema.

Le memorie Corsair sono state progettate ed ottimizzate per la piattaforma Intel X99 e per le CPU Intel Core i5/i7 Skylake di sesta generazione, garantendo la massima compatibilità e prestazioni con tali sistemi.

Con dissipatori a basso profilo, queste memorie Corsair non solo offrono prestazioni elevate ma mantengono anche una temperatura ottimale durante l'uso intensivo. Tuttavia, è importante notare che prima di acquistare questi moduli di memoria, è essenziale verificarne la compatibilità con la scheda madre e il processore del proprio sistema per garantire un funzionamento ottimale.

Oggi Amazon applica un allettante sconto del 26% sulla RAM di casa Corsair per un prezzo finale di 51,45€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.