Lo sconto sul realme C53 è DAVVERO FOLLE: più di 100€ risparmiati, un vero REGALO! (-45%)

realme è conosciuta per offrire dispositivi mobili di buona qualità a prezzi competitivi, con un'enfasi particolare su telefoni Android accessibili e ricchi di funzionalità. Oggi su eBay è presente un maxi sconto del 45% sul Realme C53, prezzo finale 137€.

Che affare il 45% di sconto sul realme C53!

Il Realme C53 è uno smartphone che offre una serie di specifiche interessanti a un prezzo accessibile. Il dispositivo è dotato di un display LCD ampio da 6,6 pollici con una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel, che fornisce un'esperienza visiva chiara e vivida. Ciò è ulteriormente migliorato dalla frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che assicura uno scrolling fluido e reattivo.

Sotto il cofano, il Realme C53 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 700, una soluzione di fascia media che offre prestazioni sufficienti per attività quotidiane come la navigazione web, l'uso dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali.

La fotocamera principale da 50 MP si distingue per la capacità di catturare foto e video di buona qualità, persino in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP è ideale per scattare immagini panoramiche e interni spaziosi, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per catturare dettagli ravvicinati.

Il dispositivo offre anche una generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, che assicura una durata prolungata e tempi di ricarica rapidi. La memoria RAM varia tra 4 GB e 6 GB, mentre la memoria interna può essere di 64 GB o 128 GB, garantendo spazio sufficiente per le tue app e dati. Il Realme C53 funziona su Android 12, fornendo un'esperienza di sistema operativo aggiornata e moderna.

Oggi su eBay è presente un maxi sconto del 45% sul realme C53 per un prezzo d'acquisto finale pari a 137€.

