Lo sconto sul Motorola Edge 30 Neo è PAZZESCO: PREZZACCIO

Il Motorola Edge 30 Neo è un potente smartphone che offre un'esperienza completa in un design elegante e moderno. Compatibile con tutti i vettori wireless, questo dispositivo è pronto a portare la tua connettività a nuovi livelli grazie alla tecnologia 5G, garantendo prestazioni ultraveloci.

Il telefono è dotato di un ampio schermo da 6,5 pollici con tecnologia OLED FHD+ a 120 Hz, che offre una straordinaria riproduzione dei colori. La qualità delle immagini è eccezionale, grazie alla fotocamera principale da 64 MP, con stabilizzazione ottica e funzionalità avanzate come ultra-grandangolo e Macro Vision. Inoltre, la fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Con il sistema operativo Android 12.0, questo dispositivo offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. La potenza di elaborazione è fornita dal processore Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantendo un funzionamento fluido e la capacità di gestire facilmente applicazioni e giochi di ultima generazione.

La batteria da 4020 mAh offre un'autonomia duratura, e grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, puoi riportare il telefono alla massima carica in pochissimo tempo. Il Motorola Edge 30 Neo è davvero un dispositivo completo per chi cerca prestazioni elevate e funzionalità avanzate in un elegante pacchetto nero onice.

Amazon applica uno sconto clamoroso del 44% sul Motorola Edge 30 Neo per un prezzo finale di 239,00€.