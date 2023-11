Lo sconto sul LEGO Starter Pack di Super Mario è MITICO (-24%)

Super Mario e LEGO è un crossover che si declina in diverse forme e sfaccettature ma che, ogni volta, propone un risultato davvero top. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 29% sul Set LEGO di Super Mario Starter Pack per un costo finale di 49,77€.

Amazon lancia lo sconto sul Set LEGO di Super Mario

Il kit di giochi LEGO Avventure di Mario - Starter Pack trasforma le avventure di Super Mario in un'esperienza tangibile, grazie a un coinvolgente set interattivo realizzato con le costruzioni iconiche di LEGO per bambini. Il protagonista, Super Mario, è dotato di un sensore colorato e di uno schermo LCD, permettendo di visualizzare reazioni immediate agli spostamenti e ai mattoncini LEGO lungo il percorso.

Mentre LEGO Mario interagisce con i personaggi come Goomba e Bowser Junior, il microfono incorporato riproduce musica ed effetti sonori del videogioco, aggiungendo un livello di coinvolgimento al gioco di costruzione.

Il set offre una vasta gamma di possibilità creative, consentendo ai bambini di costruire personaggi e elementi di gioco come il Tubo di partenza e l’Asta del traguardo. Questo stimola la creatività mentre i giocatori creano il loro percorso personalizzato per Super Mario.

Per alimentare queste esperienze, il kit include anche una confezione da 8 batterie alcaline AAA da 1.5 volt. La progettazione migliorata, con doppia crimpatura e componenti anticorrosione, garantisce una conservazione senza perdite di energia. Un investimento energetico ideale per chi vuole godersi a lungo le avventure di Super Mario nel mondo LEGO.

Oggi su Amazon viene applicato uno sconto del 29% sul Set LEGO di Super Mario per un costo finale di 49,77€.

