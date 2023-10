LO SCONTO sul kit mouse e tastiera di Logitech è IMPERDIBILE con la Festa delle Offerte Prime

Logitech è un'azienda multinazionale svizzera specializzata nella produzione di dispositivi per computer e periferiche elettroniche. Logitech è nota per una vasta gamma di prodotti, tra cui mouse, tastiere. In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 49% il kit proprio con mouse e tastiera per un prezzo finale di 59,00€.

Mouse e tastiere definitivi di Logitech: mega sconto su Amazon

Il kit mouse e tastiera wireless MK850 di Logitech è una soluzione ideale per chi cerca comfort, personalizzazione e versatilità nell'uso di dispositivi informatici. Questo set offre una serie di funzionalità interessanti. La tastiera wireless è progettata per sessioni di digitazione prolungate, con un supporto per polsi imbottito e piedini inclinabili regolabili per garantire un comfort ottimale. La personalizzazione è resa ancora più facile grazie al software Logitech Options, che consente di selezionare i 12 tasti rapidi preferiti per un accesso rapido alle funzioni più utilizzate.

Il mouse wireless è sagomato in modo ergonomico e rivestito in morbida gomma per adattarsi perfettamente alla tua mano. È compatibile con una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, ChromeOS e Android. Una delle caratteristiche più interessanti di MK850 è la possibilità di associare fino a 3 dispositivi diversi, tra cui PC, laptop e Mac, e passare facilmente tra di essi senza interruzioni, utilizzando un ricevitore Bluetooth o USB. Inoltre, Logitech DuoLink consente di collegare il mouse e la tastiera wireless per una maggiore personalizzazione e una navigazione ancora più efficiente.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 49% il kit di Logitech con Mouse e tastiera, prezzo finale 59,00€. Un'occasione davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.