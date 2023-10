Lo SCONTO su questa Micro SD è davvero PAZZESCO: prezzo RIDICOLO

Una microSD è un piccolo tipo di scheda di memoria utilizzata per l'archiviazione di dati digitali. Oggi Amazon applica uno sconto pazzesco del 56% sulla Micro SD Kingston per un prezzo d'acquisto finale davvero irrisorio: 7,99€.

Archivia ciò che vuoi ad un prezzo shock: Micro SD in maxi sconto

La Kingston Canvas Select Plus è una scheda di memoria microSD nera con una capacità di archiviazione di 128 GB, progettata per soddisfare le esigenze di dispositivi Android. Con una velocità UHS-I di Classe 10, questa piccola scheda offre prestazioni notevoli, con una velocità di lettura e scrittura che può raggiungere fino a 100 MB/s.

È una soluzione affidabile e resistente, pronta a conservare una grande quantità di dati, come foto, video e app, per liberare spazio sul tuo dispositivo Android. Inoltre, se hai bisogno di ancora più spazio, la Canvas Select Plus è disponibile in capacità che arrivano fino a 512 GB.

Questa microSD è compatibile con le specifiche UHS-I, U1, V10, A1 (per le versioni da 32 GB a 128 GB) e UHS-I, U3, V30, A1 (per le versioni da 256 GB a 512 GB). Ciò significa che può gestire velocemente i dati ad alta risoluzione e le applicazioni più esigenti.

La Canvas Select Plus è una soluzione di archiviazione affidabile e veloce che ti permette di conservare un sacco di contenuti digitali senza preoccuparti di rimanere senza spazio. È anche resistente e ottimizzata per dispositivi Android, rendendola una scelta eccellente per espandere la capacità di archiviazione e migliorare le prestazioni del tuo dispositivo.

Amazon, dunque, applica uno sconto del 56% su questa Micro SD per un prezzo finale di 7,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.