Lo SCONTO DEFINTIVO per l'aspirapolvere senza fili: 85% su Amazon

La pulizia della vostra casa non è mai stata così vantaggiosa ed economica: Amazon prepara uno sconto dell'85% (sì, avete letto bene) sull'aspirapolvere senza fili, un dispositivo che vi permetterà di pulire la vostra casa da cima a fondo senza avere mai i fastidi di un cavo da considerare; potrete raggiungere ogni angolo e pulire ogni porzione della vostra casa. Un'offerta davvero senza precedenti: ripetiamo, 85% di sconto per un prezzo finale di 89,99€ in confronto ai 599,99€ di listino (sì, avete riletto bene).

Uno sconto senza precedenti sull'aspirapolvere senza fili: 85% su Amazon!

Questo aspirapolvere messo in sconto dell'85% da Amazon si presenta ultraleggero e infatti pesa solo 1,1 kg. Con l'aspirapolvere senza fili è possibile pulire ogni angolo senza restrizioni. Potrete facilmente sollevarlo per pulire la vostra casa. Inoltre, è dotato di motore da 150 W, la forte potenza di aspirazione di 17 kPa pulisce facilmente la polvere e può anche pulire residui di cucina, residui di cibo per animali, ecc. Con i tasti MAX e MIN sul corpo principale della scopa elettrica, è possibile passare facilmente tra 2 livelli di aspirazione per rimuovere i peli di animali domestici e la polvere in modo semplice ed efficace.

Questo device è silenzioso e presenta una luce LED integrata per visualizzare la carica rimanente. Questo aspirapolvere richiede solo meno di cinque ore di tempo di ricarica, che a sua volta dura ben 40 minuti ininterrottamente il che vi permetterà di portare a termine le vostre pulizie senza dover ricaricare il device. Si presenta senza sacchetto ma è dotato di un tubo retrattile da 47 cm a 77 cm e 3 accessori versatili (spazzola per pavimenti, ugello lungo e spazzola 2 in 1). Insomma un prodotto molto interessante ad un prezzo veramente stracciato.

Sfruttate, dunque, questo sconto dell'85% per portarvi a casa questo aspirapolvere senza fili a 89,99€ a fronte dei 599,99€ del prezzo di listino.

