Lo scantinato segreto di Amazon: cinque INSOLITI gadget da acquistare subito

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi euro: praticamente paghi solo le spedizioni.

Non vedo, non sento, non parlo...

Questo profumatore per auto è quello che ti serve per rendere più respirabile l'aria della tua vettura, ma anche più divertente se ti piace il genere comico horror, anche se in realtà puoi utilizzarlo in altri ambienti piccoli, come uno studio, la camera da letto o il bagno. A questi tre simpaticissimi scheletrini con aggancio basta aggiungere qualche goccia di fragranza a tua scelta (venduta a parte), collegarli alla presa d'aria e in un attimo profumano l'ambiente. Costa appena 13€ e le spese sono gratis.

Auricolari comodi e carini: per bambini e non solo

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Non ci credi? Allora segui questo link, e in automatico verrà applicato un coupon del 20% sulla pagina del prodotto che poi si attiverà alla cassa, portandole subito a casa con soli 26€.

Marvel Avengers - Martello di Thor apribottiglie

E a proposito di super eroi, chiudo questo elenco con un gadget utile e carino che puoi comprare a soli 13€. Quando hai sete dopo una lunga giornata trascorsa a urlare al microfono contro la tua squadra di Call of Duty in una sessione online, o magari dopo una maratona de Il Trono di Spade, niente di meglio che dissetarsi con una bella birra ghiacciata o con una bibita fresca. Ma perché non stappare la bottiglia con stile usando addirittura il mitico martello di Thor? Puoi usarlo anche per schiacciare le noci. Un must.

Baby Yoda porta uova da Amazon

Il gadget è un bellissimo set da colazione Baby Yoda, che include il portauova di Grogu e un super simpatico stampo per tagliare i toast a forma di rane. E' un prodotto ufficiale The Mandalorian che puoi fare tuo con appena 10 euro. E' super carino, fatto di plastica resistente e tutti i fan di Star Wars dovrebbero averlo sulla propria tavola. Spedizioni gratis con Amazon.

Cool Mama, assorbiodori per frigo

Infine ecco una mamma arrabbiata in miniatura! Proprio così: questo carinissimo gadget riproduce una mamma che sta in frigo pronta a profumarlo dai cattivi odori che a volte si vanno accumulando. Di fatto, con appena 9 euro, questa divertente figura. Questo divertente e utile assorbiodori per frigorifero è un modo semplice per mantenere fresco l'odore del tuo frigorifero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.