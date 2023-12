Llamafile: l'AI "lite" di Mozilla

Llamafile è un nuovo progetto della fondazione Mozilla che ha l'obbiettivo di sviluppare un nuovo LLM (Large Language Model) su hardware attualmente in commercio. L'intenzione è quindi quella di fornire un'Intelligenza Artificiale Generativa a cui si possa accedere anche se non si dispone di hardware realizzato appositamente per questo tipo di tecnologie.

Il problema delle prestazioni nell'implementazione delle AI rappresenta un limite spesso invalicabile per aziende di piccole dimensioni e sviluppatori indipendenti. A tal proposito basti citare la notizia secondo cui ad inizio dicembre Meta e Microsoft avrebbero pianificato l'acquisto di ben 150 mila GPGPU (General Purpose Graphics Processing Unit) H100 della Nvidia. Parliamo di componenti ad altissime prestazioni, dotate di chip GH100 con ben 14.592 core CUDA, il cui prezzo sarebbe troppo elevato per le tasche di chiunque.

Mozilla ha quindi intenzione di "democratizzare" gli LLM fornendo sotto licenza Open Source una soluzione alternativa rispetto a ChatGPT, Bard e Gemini. Nel caso specifico di Llamafile tutto il potenziale del modello dovrebbe essere disponibile attraverso un singolo file eseguibile. Non dovrebbe esserci alcun problema per quanto riguarda i sistemi operativi di destinazione, in quanto sarebbe garantita la compatibilità con Linux, macOS, Windows, NetBSD, FreeBSD e OpenBSD.

