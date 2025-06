Live Portraits: l’assistente virtuale di Microsoft prende vita in 3D

Microsoft Copilot sta ridefinendo il concetto di interazione digitale con una nuova funzionalità sperimentale chiamata Live Portraits, che introduce una dimensione visiva e personalizzabile agli assistenti virtuali. Questa innovazione, scoperta dal portale TestingCatalog, rappresenta un importante passo avanti nell’umanizzazione della intelligenza artificiale, trasformando l’esperienza utente in qualcosa di più immersivo e coinvolgente.

Dalla voce alla presenza in 3D

Con Live Portraits, gli utenti avranno la possibilità di selezionare tra una varietà di stili visivi, che includono figure maschili e femminili animate in 3D. Questa caratteristica permette di passare da una semplice voce virtuale a una presenza visiva concreta, creando un legame più forte tra l’utente e l’assistente virtuale. Le informazioni trapelate suggeriscono che Microsoft stia lavorando su personaggi altamente espressivi, capaci di reagire in tempo reale durante le interazioni, rendendo il sistema non solo funzionale ma anche visivamente accattivante.

Questa innovazione si inserisce in un panorama tecnologico in rapida evoluzione, dove l’obiettivo principale è migliorare la connessione emotiva tra l’utente e la tecnologia. La creazione di avatar personalizzati è un chiaro esempio dell’impegno di Microsoft nel rendere l’esperienza digitale più intuitiva e su misura per le esigenze individuali. I riferimenti alle "generazioni 3D" indicano che l’azienda di Redmond sta esplorando nuove possibilità per rendere i personaggi animati ancora più realistici e coinvolgenti.

Il collegamento con Copilot Characters

Un aspetto interessante è come questa nuova funzionalità si collegherà al precedente progetto Copilot Characters, che si concentra su interazioni più ludiche e informali. Gli esperti ipotizzano che Microsoft potrebbe combinare i due concetti, offrendo un’ampia gamma di opzioni: dai personaggi cartooneschi ideali per un pubblico giovane, fino ai ritratti 3D sofisticati pensati per professionisti. Questa flessibilità permetterà agli utenti di scegliere l’approccio che meglio si adatta alle loro preferenze e necessità, ampliando ulteriormente il potenziale dell’assistente virtuale.

Ulteriori novità in arrivo

Oltre a Live Portraits, Microsoft sta lavorando su una serie di miglioramenti significativi all’ecosistema di Microsoft Copilot. Tra questi, si segnalano caricamenti più rapidi su OneDrive e aggiornamenti alle funzionalità Pages e Memories. Questi miglioramenti non solo ottimizzano le prestazioni del sistema, ma lo rendono anche più versatile e adatto a diversi contesti d’uso. Il debutto della nuova funzionalità avverrà inizialmente sul web, con un focus particolare sulle aree in cui Copilot gestisce interazioni vocali, per poi essere estesa alla versione desktop.