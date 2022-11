LiteDB: database NoSQL scritto in C#

LiteDB è un database NoSQL di tipo embedded basato su .NET. Si tratta di uno strumento sviluppato sulla base di un'altra soluzione non relazionale come MongoDB, con cui condivide diverse funzionalità ma senza richiedere complesse procedure di configurazione.

Le caratteristiche di LiteDB

LiteDB viene proposto come progetto Open Source che ha la caratteristica di essere serverless, in sostanza consiste in un'unica libreria DLL di meno di 450 KB, facile da utilizzare anche tramite un dispositivo mobile e compatibile sia con .NET 4.5 che con NETStandard 2.0. L'installazione può avvenire con NuGet o più semplicemente copiando la DLL nella cartella /bin del proprio progetto.

Date le sue peculiarità LiteDB, che è stato scritto in C#, si presenta come la soluzione ideale per realizzare applicazioni mobile (utilizzando ad esempio Xamarin), Web application, applicazioni per il Desktop o locali. È pienamente disponibile il supporto per le transazioni ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), per il WAL mode (recupero dei dati in caso di problemi in scrittura) e singoli file di dati in pieno stile SQLite.

NoSQL ma compatibile con SQL

Uno dei maggiori vantaggi di questo database risiede nel supporto di una sintassi simile a quella di SQL per la manipolazione di dati e strutture. Si possono quindi formulare istruzioni per effettuare INSERT , UPDATE , DELETE o SELECT utilizzando comandi del tutto simili a quelli previsti per una base di dati relazionale.

Tutti i comandi SQL sono gestibili tramite il tool di amministrazione LiteDB.Studio che offre un'interfaccia grafica completa per visualizzare ed editare documenti per LiteDB. Lanciando un' EXPLAIN PLAN dal query engine si possono inoltre verificare le performance delle interrogazioni effettuate.

È possibile scaricare o forkare una copia di LiteDB dal repository ufficiale del progetto. Con la versione 5 è stato introdotto un nuovo motore di storage a cui si accompagna un nuovo query engine con supporto per sort, filter, query e proiezioni.