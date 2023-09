Lista di offerte su powerbank magsafe: Amazon fa CROLLARE I PREZZI in vista di iPhone 15

In questo articolo andremo a stilare una lista di alcuni powerbank magsafe proposti in sconto da Amazon che, in vista dell'uscita dei prossimi iPhone 15 si prepara all'ondata di acquisti e gadget. I prezzi crollano con queste offerte.

Powerbank magsafe: carrellata d'offerte sui caricatori portatili per iPhone 15

UGREEN caricatore portabile wireless può supportare una ricarica rapida a 7.5W. Realizzato con un pannello wireless premium e la più recente tecnologia di aspirazione magnetica, l'iPhone Power Bank può garantire un perfetto allineamento e una carica costante ed efficiente. Per ottenere lo sconto del 30% basterà applicare il coupon e il gioco sarà fatto: prezzo finale 48,30€.

Il secondo powerbank magsafe di questa lista è specifico per la ricarica wireless della serie iPhone 15/14/13/12 con l'esclusiva tecnologia di nano adsorbimento,ha un forte assorbimento magnetico, non sono necessari cavi, puoi caricare rapidamente il telefono posizionandolo su esso. Prezzo finale 21,99€ per uno sconto del 24%!

L'ultima Magsafe Powerbank di Baseus supera la capacità delle versioni precedenti di 6.000mAh e 10.000mAh ed è il terzo device che segnaliamo in questa lista. Il prezzo finale di questo prodotto è di 59,63€, soggetto ad un 5% di sconto, perfetto per iPhone 15/14/13/12, con tempi di ricarica super rapidi. Un'occasione davvero imperdibile.

L'ultimo device rappresenta la soluzione definitiva per mantenere il tuo iPhone carico durante gli spostamenti. Con una semplice connessione veloce, puoi mantenere i tuoi dispositivi in vita ed è comodo per la tua vita e il tuo lavoro. La power bank mini è costruita con silicone liquido di alta qualità, che offre una texture ultra liscia per una presa comoda ed è progettato per essere compatibile con gli ultimi iPhone. Il prezzo finale è di 34,39€ con il 20% di sconto!

Questi erano dei powerbank magsafe in offerta su Amazon, approfittatene ora in vista dell'uscita dei prossimi modelli di iPhone, la serie 15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.