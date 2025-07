Linux supera il 5% di quota desktop negli USA: i motivi dietro la crescita storica

Un cambiamento storico si sta verificando nel panorama dei sistemi operativi open source per computer desktop: secondo gli ultimi dati di StatCounter, nel giugno 2025 Linux ha superato per la prima volta la soglia del 5% di quota di mercato desktop negli Stati Uniti, attestandosi al 5,03%.

Questo risultato segna una svolta per l’ecosistema open source, da sempre percepito come una nicchia riservata a una ristretta cerchia di utenti esperti, e apre nuovi scenari per la competizione tra piattaforme in un settore storicamente dominato da Windows e macOS.

Crescita costante di Linux anche in Europa

Il dato, che arriva da un’analisi approfondita condotta su un campione di 1,5 milioni di siti web e oltre 5 miliardi di visualizzazioni mensili, riflette una crescita costante che non si limita agli Stati Uniti. Anche in Europa, infatti, Linux continua a guadagnare terreno, raggiungendo una quota di mercato desktop del 4,19%. Sebbene la percentuale sia leggermente inferiore rispetto a quella americana, la tendenza è chiara e suggerisce un interesse crescente per soluzioni alternative ai sistemi proprietari.

Metodologia di rilevazione dei dati

Un elemento interessante da sottolineare riguarda la metodologia di rilevazione dei dati: circa il 4,76% dei dispositivi analizzati negli USA non riporta il sistema operativo utilizzato. Secondo molti analisti, una parte significativa di questi dispositivi potrebbe utilizzare distribuzioni Linux non identificate, il che lascerebbe intendere che la diffusione reale del sistema open source sia persino superiore a quanto stimato ufficialmente. Questo aspetto evidenzia la complessità nel misurare con precisione la presenza di sistemi operativi open source in un mercato in rapida evoluzione.

Se si considera anche Chrome OS, il sistema sviluppato da Google basato su kernel Linux e attualmente titolare del 2,71% del mercato desktop statunitense, l’impatto complessivo dell’ecosistema open source risulta ancora più marcato. La somma delle quote attribuibili a Linux e Chrome OS conferma come le alternative ai sistemi tradizionali stiano conquistando uno spazio sempre più rilevante tra utenti privati, aziende e pubbliche amministrazioni.

I fattori di questa crescita

Dietro a questa crescita si celano diversi fattori chiave. In primo piano troviamo l’influenza di Steam OS, la piattaforma sviluppata da Valve e basata su Linux, che ha contribuito a rendere il sistema operativo molto più attraente per i videogiocatori. Il successo dello Steam Deck, console portatile alimentata proprio da Steam OS, ha dimostrato come sia possibile giocare a numerosi titoli di successo anche senza ricorrere a Windows.

Il miglioramento della compatibilità con i giochi più popolari, frutto di investimenti e collaborazione tra la community open source e i produttori di software, ha permesso a Linux di erodere quote significative nel settore gaming, storicamente dominato dal sistema operativo di Microsoft.

Un ulteriore elemento che sta accelerando la transizione verso Linux è rappresentato dalla fine del supporto a Windows 10, prevista per ottobre 2025. La decisione di Microsoft di interrompere gli aggiornamenti di sicurezza per questa versione del sistema operativo obbligherà milioni di utenti a scegliere se aggiornare a Windows 11 – operazione spesso difficile per limiti hardware dei dispositivi più datati – oppure valutare alternative come Linux, che offre una soluzione gratuita, aggiornata e in grado di prolungare la vita dei computer.