Linux Mint sta riprogettando il menu delle app Cinnamon

Linux Mint ha rilasciato la sua regolare newsletter mensile e questa volta sono stati rilasciati degli aggiornamenti piuttosto entusiasmanti da condividere con voi. Innanzitutto, il team ha lavorato duramente per riscrivere il backend del sito e spostarlo in un'infrastruttura containerizzata. Ciò non farà molta differenza per l'utente finale poiché il front-end rimane lo stesso. Tuttavia, è interessante che il progetto tenga il passo con le tendenze moderne. La vera e propria novità di Linux Mint 22.1 è una riprogettazione del menu dell'app Cinnamon (con un pannello laterale espanso). Rispetto all'attuale menu Cinnamon, la riprogettazione proposta si attiene a un layout a tre riquadri, ma opta per mostrare più informazioni, rendere le cartelle comuni più immediatamente accessibili e riposizionare e ridisegnare i controlli di sessione. Inoltre, una nuova intestazione del profilo utente è stata aggiunta anche in cima al menu per aggiungere un tocco di personalizzazione.

Linux Mint: utenti potranno usare menu di app alternativi a Cinnamon

Linux Mint non ha detto molto sui piani per il menu. Non è chiaro se sarà l'impostazione predefinita in Linux Mint 22.2 o semplicemente come alternativa disponibile per i suoi utenti da aggiungere al loro pannello. Sebbene Mint sviluppi il desktop Cinnamon, le impostazioni predefinite di Cinnamon non sono (sempre) le stesse di quelle di Mint. Quest’ultima è infatti una distribuzione, mentre Cinnamon è un ambiente desktop progettato per essere utilizzato su altre distribuzioni.

In ogni caso, anche se questo restyling del menu diventasse predefinito in Linux Mint 22.2 più avanti nel corso dell’anno, ciò non significa che gli utenti dovranno necessariamente utilizzare questa versione di Cinnamon. Linux Mint offre molti applet di menu app alternativi da installare da Cinnamon Spices. A parte un menu app, è probabile che altre modifiche arriveranno sia in Cinnamon che in Mint prima della sua prossima versione principale, la cui uscita è prevista per la fine dell'estate.