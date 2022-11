Linux Mint: migliorato il supporto ai pacchetti Flatpak

Il team di developer del progetto Linux Mint ha pubblicato una serie di aggiornamenti davvero interessanti che riguardano il supporto ai pacchetti software precompilati Flatpak, ovvero quel formato realizzato dai coder Red Hat che sostanzialmente si sta imponendo come nuovo standard per la distribuzione dei programmi all'interno del panorama Linux. Attualmente infatti l'unico concorrente di Flatpak, il formato Snap di Canonical, non sta avendo molta popolarità per via di una serie di motivazioni tecniche. Dunque è del tutto normale che i programmatori di Linux Mint si siano avvicinati a Flatpak e stiano via via migliorato la sua integrazione con i diversi tool della distribuzione.

Lo sviluppatore capo Clément Lefèbvre ha infatti presentato, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale del progetto, la nuova versione di Update Manager, ovvero il software che si occupa di gestire tutti gli aggiornamenti di sistema in modo semplificato, che dispone di una totale integrazione con i programmi in Flatpak.

Quindi gli applicativi in tale formato potranno essere amministrati ed aggiornati direttamente da Update Manager come se si trattassero di normali applicazioni pacchettizzate in .deb, lo standard classico usato da Debian e dalle varie distribuzioni derivate, o provenienti dai repository software. Si tratta quindi di un importante innovazione per gli utenti Linux Mint che adesso godono di una piena integrazione dei programmi Flatpak in modo nativo e senza dover eseguire configurazioni particolari per la gestione degli aggiornamenti.

Oltre su Update Manager i programmatori hanno lavorato sui diversi password prompt richiesti dal sistema durante le varie operazioni. Ora il numero delle richieste di inserimento delle credenziali di utente root saranno notevolmente ridotte e verranno domandate solo nei casi in cui i poteri di amministratore sono strettamente necessari. Ad esempio adesso si potranno rimuovere i pacchetti Flatpak senza dover immettere la propria password. Inoltre Synaptic e Update Manager si ricorderanno le credenziali per un periodo di tempo più lungo cosi da consentire azioni multiple dell'utente senza richiedere spesso la password.