Linux Mint: il nuovo upgrade tool entra nella fase beta

Il team di Linux Mint ha pubblicato un nuovo tool dedicato agli upgrade della distribuzione. Si tratta di uno strumento ancora in beta testing, che in futuro dovrebbe far parte della dotazione standard di Linux Mint, progettato per semplificare il processo di upgrade tra major release. Questo rilascio non arriva in modo inaspettato infatti la pubblicazione di questo programma era stata annunciata qualche settimana fa dal leader del progetto Clement Lefebvre tramite un articolo pubblicato sulla newsletter ufficiale del progetto.

Tale software dedicato agli aggiornamenti è dotato di una GUI (Graphical User Interface) molto user-frilendy ed è anche localizzato in diverse lingue. Il suo obbiettivo è assicurare la corretta applicazione degli aggiornamenti e guidare l'utente nel processo di transizione verso la nuova major release della distribuzione.

Il nuovo upgrade tool quindi va a soddisfare un esigenza molto precisa. A specificare le motivazioni del suo sviluppo è lo stesso Clement Lefebvre all'interno del suo annuncio:

"Gli aggiornamenti standard sono semplici da effettuare, tuttavia non si può dire lo stesso per gli upgrade tra due major release, che in diversi casi risultano essere notevolmente più complessi per gli utenti. Infatti non di rado questi richiedono un livello di conoscenza del package manager avanzato oltre ad una qualche tipo di esperienza pregressa nell'uso dell'interfaccia da riga di comando. Ecco perché siamo all'opera su questo tool per gli aggiornamenti che renderà il tutto molto più semplice."

Per il momento questa utility è disponibile unicamente per LMDE (Linux Mint Debian Edition), ovvero l'edizione di Linux Mint basata interamente sui pacchetti software provenienti dai repository Debian 11 "Bullseye". Dunque può essere testata eseguendo l'aggiornamento da LMDE 4 "Debbie" ad LMDE 5 "Elsie". L'applicativo è facilmente accessibile tramite la shell ed il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool). Bastano infatti questi due semplici comandi per installarlo:

sudo apt update