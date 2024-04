Linux Mint 22: Thunderbird arriverà come pacchetto DEB nativo

Clement Lefebvre, sviluppatore di Linux Mint, ha pubblicato una nuova newsletter mensile in cui condivide maggiori dettagli su alcuni dei principali cambiamenti in arrivo nella prossima versione di Linux Mint 22 relativi a Thunderbird, PipeWire e altri componenti. Linux Mint 22 (soprannominato Wilma) è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato a giugno o luglio 2024. Tale sistema è basato sulla prossima serie di OS Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) di Canonical. Quest’ultimo, a febbraio, ha annunciato di voler convertire l'app Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica predefinito in Ubuntu), in un pacchetto Snap anziché in un pacchetto Debian nativo (DEB). Questo diventerà l'impostazione predefinita in Ubuntu 24.04 LTS.

Linux Mint 22: le altre novità in arrivo per il sistema

Linux Mint non viene fornito con Snaps. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di usare Thunderbird come pacchetto DEB per la prossima versione di Linux Mint 22. Si tratta della seconda app che gli sviluppatori di Linux Mint devono usare nel formato DEB nativo dopo Mozilla Firefox. Come riferito da Lefebvre: “considerando che non vogliamo usare Snaps, abbiamo dovuto scegliere se rimuovere Thunderbird dalla selezione software predefinita o usarlo come pacchetto. Abbiamo deciso per quest’ultima soluzione. Thunderbird continuerà a essere disponibile in Linux Mint 22 come pacchetto .deb nativo”.

Tra le altre novità, Linux Mint 22 userà PipeWire come server audio predefinito, l'editor di immagini Pix riceverà il supporto per le immagini JXL, lo strumento Software Sources supporterà il nuovo formato Deb822 ed è stato introdotto un nuovo thumbnailer per i file GIMP (.XCF). Infine, ci saranno alcuni miglioramenti alla localizzazione in Linux che consentiranno anche di risparmiare spazio su disco. Infine, il nuovo sistema verrà fornito anche con due nuove XApp. La prima è Jargonaut, ovvero un client IRC per sostituire l'app Hexchat fuori produzione. La seconda è invece GNOME Online Accounts GTK, un fork dello strumento Online Accounts di GNOME che può essere utilizzato dalle applicazioni GTK3. Come accennato in precedenza, l’arrivo di Linux Mint è atteso per l’estate 2024.