Linux Mint 21 "Vanessa": ecco tutte le novità in arrivo

Il team di coder di Linux Mint è al lavoro sul ramo di sviluppo della distribuzione. Linux Mint 21 "Vanessa" è attesa per le prime settimane di agosto e porterà con se diverse innovazioni interessanti che miglioreranno la già ottima user experience della distribuzione. Linux Mint 21 "Vanessa" si baserà interamente sui pacchetti software provenienti dai repository di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support), ovvero l'ultima incarnazione della distribuzione di Canonical rilasciata il 21 aprile. Linux Mint 21 verrà inoltre distribuita in tre edizioni ufficiali dedicate ai desktop environment più gettonati dalla community di utenti ovvero: Cinnamon, Xfce, e MATE.

Linux Mint 21 "Vanessa", cosi come Ubuntu 22.04 LTS, verrà equipaggiata con il kernel Linux 5.15 LTS, ovvero l'ultima versione del progetto ad offrire un supporto ed upgrade di sicurezza per diversi anni. Ovviamente nei repository software saranno disponibili anche versioni del kernel più recenti cosi da accedere a funzionalità più innovative ad al supporto di un vasto ventaglio di periferiche hardware presenti in commercio.

In Linux Mint 21 "Vanessa" è prevista anche l'introduzione di una nuova utility dedicata all'aggiornamento del sistema operativo, chiamata upgrade tool, progettata per rendere il processo di update più semplice ai nuovi arrivati nel mondo Linux.

Tale major release verrà dotata di Cinnamon 5.4, la versione più recente del desktop environment sviluppato dallo stesso team di developer Linux Mint. Questa build dell'ambiente grafico include una versione più stabile ed affidabile del window manager Muffin e del JavaScript interpreter. Oltretutto Cinnamon 5.4 integra un'applicazione per la gestione delle periferiche Bluetooth completamente rinnovata ed è stato dotato della possibilità di eseguire la copia delle system info nel clipboard di sistema ed di un hotcorner setup semplificato.

Inoltre sono state migliorare anche le Show Desktop applet, il supporto per l'application action, con le icone, e nel Menu applet ed è stato finalmente eseguito il porting delle xrandr applet alle nuove Muffin API.