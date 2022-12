Linux Mint 21.1 "Vera" Beta: implementato Cinnamon 5.6

Il team di coder del progetto Linux Mint, nota distribuzione derivata da Ubuntu, ha annunciato alla propria community di utenti, appassionati e mantainer la disponibilità della nuova beta release di Linux Mint 21.1 "Vera". Tale build di testing si basa completamente sui pacchetti provenienti da Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish" LTS (Long Term Support) ed è dunque animata da Linux 5.15 LTS, ovvero la versione del kernel del Pinguino che offre il supporto a lungo termine, riceverà infatti patch ed update fino al 2027, che per questo adottata da una grossa pletora di distribuzioni. L'edizione stabile di Linux Mint 21.1 è attesa per natale, secondo il developer capo Clement Lefebvre si tratterà di un regalo per tutti coloro che usano tale sistema.

Linux Mint 21.1 "Vera" Beta implementa una serie di piacevoli novità che consentono di migliorare il workflow dell'utente, ad esempio l'innovazione di maggiore rilievo è sicuramente l'inclusione del nuovo Cinnamon 5.6. Si tratta dell'ultima versione di tale ambiente grafico sviluppato dal medesimo team di Linux Mint.

Su Cinnamon 5.6 è presente la nuova Corner Bar, tale applet posizionata al bordo della taskbar è stata ideata per rendere più semplice per le persone vedere gli elementi aperti nel desktop quando si hanno tanti programmi avviati contemporaneamente. La Corner Bar sostituisce interamente il classico Show Desktop icon presente all'interno dell'application launcher del sistema.

In Linux Mint 21.1 "Vera" Beta troviamo diverse nuove keyboard shortcut, dedicate ai sistemi con più monitor, per spostare rapidamente una finestra nel monitor posizionato in alto, ovvero Super+Shift+Freccia Su, ed in quello sotto o centrale, Super+Shift+Freccia Giù. Sempre in questa release è possibile reperire la versione rinnovata del Driver Manager, che ora può operare nella user mode cosi da non dover richiedere la password di utente root ad ogni avvio, oltre al nuovo Software Sources tool che consente la gestione dei PPA (Personal Package Archives) installati dall'utente e dei vari respository ufficiali tramite una pratica GUI (Graphical User Interface).