Linux Lite 6.2: nuovo update del file ISO con XFCE 4.16 e Linux 5.15

In questi giorni il team della distribuzione Linux Lite, progetto che ha come target gli utenti che intendono migrare da Windows ad un sistema Linux, ha annunciato alla propria community di utilizzatori ed appassionati la disponibilità della nuova stable release. Linux Lite 6.2 si basa quasi interamente sui pacchetti di Ubuntu 22.04.1 LTS (Long Term Support) "Jammy Jellyfish". Tale build arriva dopo cinque mesi di sviluppo e porta con se tutta una serie di migliorie davvero interessanti che semplificano la vita e le diverse attività quotidiane degli utenti di tale distribuzione. Linux Lite 6.2 ha accesso a tutto il ventaglio di applicativi disponibili sui repository software di Ubuntu 22.04 LTS, quindi le persone non avranno problemi a reperire i programmi di cui necessitano per il proprio workflow.

Linux Lite nasce con l'obbiettivo di facilitare la transizione da Windows a Linux per gli utenti alle prime armi. Questo sistema strizza l'occhio alle configurazioni hardware meno prestanti, infatti al posto del classico GNOME Shell è stato scelto XFCE come desktop environment di riferimento, in modo tale da garantire prestazioni al top anche su PC datati.

Linux Lite 6.2 viene equipaggiata con XFCE 4.16, ovvero l'ultima edizione stabile di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. Questa release dispone inoltre di un nuovo upgrade tool, chiamato Lite Upgrade, che integra una UI (User Interface) user-friendly ideata per rendere più semplici le operazioni di aggiornamento del sistema.

Linux Lite 6.2 viene inoltre distribuita con il nuovo video editor open source Shotcut, che prende il posto dello storico Openshot. Sempre in tale edizione l'applicazione di Microsoft Teams è stata rimossa in favore della relativa web application.

Il team della distribuzione ha deciso di affidarsi nuovamente a Linux 5.15 LTS, si tratta di una versione super rodata del kernel del Pinguino che offre un'0ttimo grado di stabilità ed affidabilità oltre a garantire il supporto ad una vasta pletora di device e configurazioni hardware differenti.