Linux 6.4-rc5: nessun problema riscontrato

Linus Torvalds, il "dittatore benevolo" del progetto Linux, ha reso noto alla community di programmatori, tester e maintainer il rilascio della nuova versione di testing del kernel del Pinguino. Linux 6.4-rc5 rientra perfettamente nella roadmap adottata dai developer. Questa release candidate è la quinta della serie ed arriva senza intoppi o problematiche. Nel suo messaggio alla community Linus Torvalds ha confermato l'andamento positivo di tale ramo:

"Non è successo nulla di particolare. La novità più interessante è rappresentata da una piccola modifica al modulo per il loading trial che ha causato problemi anche nella rc4. Quindi se avete già provato rc4, e alcuni dispositivi a random non funzionavano, probabilmente ora saranno apposto. Ovviamente ci sono altri fix casuali, molti dei quali ci sono abbastanza familiari. con la metà delle patch riguardanti i driver, ovvero GPU (Graphics Processing Unit), la parte del networking , rdma, scsi e varie altre cose. Lo shortlog è nella norma ed anche il diffstat rientra nello standard. Ne abbiamo viste di più piccole ma anche di più grosse. La dimensione di tale build rientra dunque nel target delle rc5. Credo che stia andando tutto bene e nulla mi fa pensare che questa release non rientri nei canonici e noiosi standard. Si, ci sono un paio di regressioni ma sono ottimista e credo che riusciremo a sistemarle in tempo per versione stabile. Spero non siano le ultime parole famose. Quindi per favore testate il codice e provatemi che mi sbaglio. "

Sono quindi confermate sette build di testing canoniche visto che per il momento non sono emerse imperfezioni che costringono i programmatori a posticipare l'arrivo della stable release previsto per fine mese. Ovviamente i developer si lasciano in ogni caso l'opzione di aumentare a piacere il numero delle edizioni di testing cosi da sistemare possibili bug che potrebbero rendere instabile la release finale, come già successo più di una volta nel recente passato, compromettendo quindi la UX (User Experience) generale.