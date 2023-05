Linux 6.4-rc4: i lavori procedono bene

Linus Torvalds, il "dittatore benevolo" del progetto Linux, ha annunciato alla community di addetti ai lavori, tester e maintainer la la disponibilità della nuova build di testing del kernel del Pinguino. Linux 6.4-rc4 arriva quindi senza ritardo sulla tabella di marcia stabilita dai coder quando è stato aperto il nuovo ramo di sviluppo. Si tratta della quarta release candidate di tale serie. In totale si prevede l'arrivo di sette build similari. Il team di developer però si lascia la libertà di aumentare tale numero nel caso di imprevisti, come già successo in passato, che pregiudichino la stabilità generale della versione stabile, che in quanto tale non deve appunto presentare imperfezioni che possono pregiudicare i diversi workflow degli utenti. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Linus Torvalds Linux 6.4-rc4 è una versione che non ha dato particolari problemi ai coder.

Ecco quanto scritto all'interno della mailing list nell'annuncio del rilascio di Linux 6.4-rc4:

"Per gran parte della giornata sono stato in viaggio. Quindi la build di Linux 6.4-rc4 è stata rilasciata qualche ora prima del solito per tale motivo. A parte questo cambio di tempistica le cose appaiono abbastanza normali nel ramo di sviluppo di Linux 6.4. I cambiamenti riguardano i soliti sospetti con i driver, la parte di networking ed il supporto alle architetture hardware che riguardano la maggioranza degli update di questa release. Inoltre i bpf selftest ed i diffstat appaiono abbastanza tranquilli."

Linux 6.4-rc4 include anche una serie di bugfix per l'Intel HT topology reporting con le hybrid CPU (Central Processing Unit), tale funzione ora dovrebbe funzionare correttamente. Oltretutto è arrivato un workaround per un bug inerente le istruzioni INVLPG e PCID con l'architettura hardware Intel Alder Lake e Raptor Lake.

Non essendoci stati ritardi nello sviluppo per il momento resta quindi confermata la roadmap ufficiale con sette release candidate, il rilascio della stable release dovrebbe quindi concretizzarsi entro fine giugno.