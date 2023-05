Linux 6.4-rc3: un'altra settimana di lavori senza problemi

Linus Torvalds ha reso disponibile la nuova build di testing del kernel del Pinguino. Linux 6.4-rc3 arriva come previsto dalla tabella di marcia standard adottata dal team di coder. Si tratta appunto della terza release candidate di questo ramo e ne sono previste in tutto sette, ovviamente in caso di imprevisti e ritardi è possibile, come successo più volte in passato, che il ciclo di sviluppo si dilati per consentire ai developer di risolvere le varie problematiche riscontrate. Linux 6.4-rc3 è una versione che rientra nella norma, lo stesso Linus Torvalds afferma di non aver riscontrato particolari difficoltà durante l'inclusione delle diverse patch e dei bugfix.

Ecco le parole di Linus Torvalds pubblicate all'interno della mailing list ufficiale del progetto in merito al rilascio di Linux 6.4-rc3:

"Eccoci qui, un'altra settimana è passata ed un'altra build è stata rilasciata. Non è successo nulla di realmente importante durante questi giorni. Circa metà delle patch riguardano i driver, nel dettaglio il grosso è composto da driver per le GPU (Graphics Processing Unit) e networking, il resto riguarda fix inerenti alle periferiche usb, al sound e ad i media. L'altra metà invece sono le solite cose, ovvero: tooling, update del supporto alle architetture hardware (arm, s390, x86), core networking, documentazione, filesystem, ecc. "

Su Linux 6.4-rc3 sono pervenuti anche degli upgrade riguardanti il supporto alle CPU (Central Processing) AMD della serie Phoenix Ryzen Mobile. Si tratta di dispositivi non ancora presenti nel mercato ma i coder AMD stanno ovviamente provvedendo ad aggiornare il set di driver presente nel ramo principale del kernel in modo tale da offrire un supporto completo non appena tali device saranno rilasciati e disponibili presso i vari rivenditori e fornitori.

Se non si verificheranno imprevisti la versione stabile del kernel Linux 6.4 verrà con ogni probabilità resa disponibile agli utenti a fine giugno, ovvero dopo la settima release candidate.