Linux 6.3-rc7: l'ultima build di testing prima della versione stabile

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato, tramite il classico messaggio pubblicato nella mailing list del progetto, alla community di maintainer e contributor il rilascio della settima ed ultima release candidate di Linux 6.3. Questa build di testing, che arriva precisamente dopo una settimana di lavori, termina quindi positivamente tale ciclo di sviluppo. Anche in questo caso il developer capo Torvalds ha confermato che il diffstat rientra nello standard anche se sono presenti i tipici bugifx e patch che vanno a sistemare le ultime imperfezioni presenti nel codice sorgente del kernel. Dunque, salvo imprevisti o problemi che potrebbero emergere durante questi giorni, questa è la release di testing finale prima della versione stabile.

Linus Torvalds ha confermato che i ritardi accumulati nella precedente versione del kernel sono stati del tutto colmati e tutto procede secondo le tempistiche previste. Ecco il post di Linus Torvalds disponibile nella mailing-list ufficiale del progetto che parla proprio del rilascio di Linux 6.3-rc7:

"Non c'è molto di cui parlare. Ci sono alcuni fix dell'ultimo minuto inerenti a cgroup e cpuset che ci hanno preso più tempo di quanto avrei gradito. Ma in ogni caso non si tratta di una build molto impegnativa o di grandi dimensioni. Quindi a parte la questione con cgroup tutto si presenta nella normalità. La release include principalmente aggiornamenti dei driver (schede video e networking sono i principali elementi come al solito, ma c'è anche un piccolo blocco di fix minori) e qualcosa riguardante il supporto alle architetture hardware ed al selftest. Speriamo di avere un'altra settimana tranquilla cosi come un ciclo di rilascio sereno. Tocchiamo ferro."