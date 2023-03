Linux 6.3-rc1: arrivate nuove ottimizzazioni per i File System

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso noto, tramite il canonico messaggio sulla mailing list ufficiale, l'avvio del nuovo ramo di sviluppo di Linux 6.3. Si è chiusa infatti la marge window per tale edizione del kernel del Pinguino e dunque i coder hanno rilasciato Linux 6.3-rc1 che include diverse novità selezionate e proposte dai diversi maintainer e contributor del progetto durante le scorse settimane. In questa release candidate è possibile reperibile un nuovo direct I/O per il file system open source ext4, questo componente permette concretamente di ottenere migliori prestazioni di lettura/scrittura in diversi contesti e configurazioni software.

Ecco il commento di Linus Torvalds pubblicato nella mailing list:

"Dopo diversi rilasci con window merge che avevano qualcosa di strano finalmente abbiamo avuto un normale periodo di merge. È stato tutto abbastanza tranquillo. Questo perché non abbiamo avuto una merge window estremamente compressa in cui sentivo la necessità di stipare quanto più codice possibile per rispettare i tempi. Inoltre il fatto che venissimo da due periodi del genere ha fatto si che tanti contributor abbiano imparato ad avere tutto pronto quando la merge window si è aperta. Infatti si è creato un pattern in cui la maggior parte di tutto il nuovo codice è arrivato in anticipo rispetto a quanto programmato. Questo aspetto ha reso tale merge window ancora più piacevole per me anche perché non ho dovuto attendere l'arrivo di nuove pull request sapendo che c'erano ancora molte cose da sistemare. Dunque è andato tutto abbastanza bene. Ovviamente il fatto che non avessi alcun problema con la macchina, non ci fossero le festività e non dovessi fare nessun viaggio ha significato una maggiore attenzione da parte mia sulle diverse problematiche. "

In Linux 6.3rc1 sono arrivati anche diversi driver per il sensor monitoring di svariate schede madri ASUS. Inoltre è stato implementato il codice per la gestione dell'AMD-Xilinx XDMA subsystem cosi da garantire delle migliori prestazioni nel data transfer tra l'host memory e il Direct Memory Access subsystem.