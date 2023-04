Linux 6.3: migliorato il supporto alle Intel VPU

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso noto alla community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release di Linux 6.3, ovvero l'ultima incarnazione del kernel del Pinguino che arriva dopo le canoniche sette release candidate. Linux 6.3 include il supporto ad un vasto ventaglio di nuovo hardware presente sul mercato grazie all'aggiornamento dello stack dei driver integrati. Ad esempio una delle novità di maggiore rilievo presente in Linux 6.3 riguarda proprio la presenza dei nuovi DRM accelerated driver dedicati alle VPU (Versatile Processing Unit) di Intel.

A partire da tale edizione sono infatti supportati le VPU IP 2.7 integrate all'interno delle CPU Intel della serie chiamata “Meteor Lake", ovvero la quattordicesima generazione di processori della casa di Santa Clara. In Linux 6.3 è stato migliorato il supporto al codice Rust per l'x86_64 user-mode, aprendo quindi la strada per l'introduzione del primo driver completamente scritto in tale linguaggio.

Su Linux 6.3 troviamo poi il supporto per: la ZBB bit-manipulation extension per RISC-V, il kernel address-space layout randomization & relocation su architettura LoongArch, per il BPF trampolines sui sistemi basati su RISC-V e IMB Z (s390x), all' Hyper-V extended hypercalls per KVM su architettura x86 ed inoltre sono state implementate le ARM SME (Scalable Matrix Extension) 2 instruction.

Linux 6.3 beneficia anche del supporto iniziale per la controller interface di Steam Deck, la console basata su Linux realizzata dal team di Valve, questa feature consente una migliore integrazione con il client di Steam ed una gestione più agile delle periferiche di input/output.

Novità anche per quanto concerne le periferiche che sfruttano il protocollo Thunderbolt grazie all'aggiunta della DisplayPort bandwidth allocation mode. Linux 6.3 dovrebbe essere presto disponibile nei repostiory delle distribuzioni che adottano il modello di sviluppo definito come "rolling release". Mentre per altri progetti, come ad esempio Ubuntu, ci si può affidare a PPA di terze parti.