Linux 6.2-rc6: le dimensioni della build tornano normali

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha comunicato alla comunità di tester e maintainer del progetto la disponibilità della sesta release candidate di Linux 6.2. Con la precedente build di testing i developer hanno annunciato che, visto l'accumulo di numerosi ritardi dovuti alle festività, è necessaria una settimana extra di lavori. Quindi il rilascio della versione stabile di tale ramo è stata posticipata di una settimana. Dunque il processo di sviluppo di Linux 6.2 è stato rimodulato in modo tale da realizzare anche un'ottava build di testing che servirà ai coder per gestire nel modo più efficace i commint ed i bugfix da implementare nel codice sorgente.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.2-rc6 pubblicato nella mailing list ufficiale del progetto:

"Eccoci qui una settimana dopo. RC6 è stata rilasciata. Si tratta di una release abbastanza piccola il che è abbastanza sospetto, Ma chi sono io per guardare in bocca al caval donato? La prendiamo cosi come è e speriamo che non ci siano problematiche future. Questo potrebbe potrebbe essere il segno che lo sviluppo di Linux 6.2 sta procedendo bene. Chiamatemi pure ottimista o naive, godiamoci il momento e speriamo che il trend positivo continui cosi.

Il diffstat rientra nella normalità ed include diversi bugfix per i driver (networking, gpu, i2c ed architettura x86) oltre ai soliti aggiornamenti per le diverse architetture hardware ed i filesystem.

Malgrando rc6 sembri ok mi aspetto di estendere lo sviluppo di Linux 6.2 con una rc addizionale cosi da recuperare il tempo perso durante le festività. Tuttavia sarei molto felice di poter ottenere altre rc calme e tranquille come questa."