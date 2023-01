Linux 6.2-rc5: previsti ritardi nella rilascio della stable release

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato alla community di tester e maintainer del progetto la disponibilità della quinta release candidate di Linux 6.2. In quest'ultima build di testing i developer hanno convenuto che probabilmente sarà necessaria una settimana di lavori extra per il rilascio della versione stabile di tale ramo. Questo perché, malgrado Torvalds si fosse dichiarato ottimista nella precedente rc, a causa dei ritardi accumulati durante il periodo delle festività i commit da gestire sono di un numero ancora troppo alto per ottenere la stabilità del codice necessaria. Dunque ora si sta pianificando una settimana extra di sviluppo con una release candidate, la numero otto, in più rispetto alle canoniche sette.

Tale ritardo significa che con tutta probabilità Linux 6.2 verrà rilasciato in forma stabile verso il 20 febbraio, in concomitanza con l'avvio della nuova finestra di merge di Linux 6.3. Questo potrebbe comportare, a cascata, anche l'arrivo di altri ritardi per la futura stable release.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.2-rc5 pubblicato nella mailing list ufficiale del progetto:

"Ok si, avevo detto che il tutto era tornato nella norma dopo il rilascio della quarta release candidate. Adesso, una settimana dopo, penso di aver sbagliato. Abbiamo una quinta build di testing bella piena quindi sospetto ci fosse ancora parecchio codice in attesa di essere processato dai developer che si trovavano ancora in ferie e che sono tornati operativi di recente. In ogni caso, mi aspetto che si concretizzi una rc addizionale, rc8, in questo ciclo di sviluppo. Questo perché abbiamo effettivamente perso due settimane di lavoro durante questo periodo, dunque le dimensioni di rc5 non mi preoccupano più di tanto. Spero però che questo trend si arresti. Comunque sia è presente "un po' di tutto" in questa rc5 tra cui: diversi update per i driver (gpu, rdma, networking, tty, usb, ecc) oltre ad alcune novità per le architetture supportate, in gran parte patch riguardanti loongarch e arm64."

Oltretutto in Linux 6.2-rc5 sono stati implementati diversi bugfix e patch che vanno a sistemare una vasta pletora di imperfezioni riscontrate nelle settimane precedenti.