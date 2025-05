Linux 6.15: novità hardware e software per una versione sempre più avanzata

Linux 6.15 porta con sé significativi miglioramenti hardware e software. Nonostante un leggero ritardo causato da un bug dell'ultimo minuto, Linus Torvalds ha confermato che lo sviluppo del kernel prosegue a pieno ritmo, anche durante festività come il Memorial Day negli Stati Uniti. Torvalds ha descritto il ciclo di sviluppo come "normale", con aggiornamenti distribuiti su diverse aree del sistema, con particolare attenzione ai driver.

Linux 6.15: supporto hardware

Sul fronte hardware, Linux 6.15 offre supporto migliorato per vari dispositivi, tra cui:

HP ZBook , che beneficia di funzionalità avanzate per il LED micmute.

, che beneficia di funzionalità avanzate per il LED micmute. Lenovo Yoga Pro 7 14ASP10 , per il quale è stato risolto un comportamento anomalo.

, per il quale è stato risolto un comportamento anomalo. I laptop Dell Chrome , con il ripristino della modalità auto-mute.

, con il ripristino della modalità auto-mute. HP Agusta, che ottiene supporto per il chip audio CS35L41 HDA.

Altri miglioramenti hardware includono la definizione dello stato pinctrl per i LED di allarme nei dispositivi Marvell uDPU, correzioni per la connessione PMIC nell'Allwinner H6 e per l'ID PCI nel controller di gestione dell'alimentazione dell'Intel Arrow Lake U/H NPU. Inoltre, sono stati introdotti il supporto ai tasti rapidi per il Fujitsu Lifebook S2110 e nuove definizioni di clock per il Rockchip RK3576.

Linux 6.15: cosa cambia dal punto di vista software

Dal punto di vista software, spiccano due aggiornamenti di rilievo. Il file system Bcachefs ha ricevuto un'importante ottimizzazione della casefolding, migliorando il supporto alle directory case-insensitive e garantendo maggiore affidabilità nella gestione delle ricerche. Inoltre, il sottosistema io_uring ha subito miglioramenti significativi, promettendo prestazioni di rete superiori.

Il sottosistema di gestione della memoria (mm) è stato anch'esso aggiornato, con migliorie nella gestione dei buffer e nuove protezioni contro vulnerabilità legate alla memoria. Questi aggiornamenti mirano a rendere il kernel più sicuro e performante per un'ampia gamma di applicazioni.

Proiezione verso il futuro

Nonostante il recente rilascio, il team di sviluppo è già proiettato verso il futuro. Il ciclo di sviluppo di Linux 6.16 è iniziato con l'apertura della finestra di merge. Tuttavia, Torvalds ha accennato a un possibile avvio lento, sempre a causa del Memorial Day.