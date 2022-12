Linux 6.1-rc8: sistemate le regressioni prestazionali di THP

Il team di developer del kernel Linux ha rilasciato l'ottava, ed ultima, release candidate di Linux 6.1. Tale build di testing non era inizialmente prevista dalla tabella di marcia ufficiale ma il grande numero di commint e pull request arrivato nelle precedenti settimane ha spinto il "dittatore benevolo" Linus Torvalds, il developer a capo del progetto, ha posticipare l'arrivo della stable release di Linux 6.1 di qualche giorno proprio per avere il tempo di gestire una versione di testing cosi impegnativa. Praticamente tutte le release candidate di Linux 6.1 si sono rilevate più grandi della media, quindi per gestire al meglio il tutto ed assicurare che il codice venga testato nel modo più appropriato si è deciso di dare vita a Linux 6.1-rc8.

Ecco quanto dichiarato nelle release note, pubblicate nel tipico post disponibile nella mailing list dedicata allo sviluppo del kernel del Pinguino, di Linux 6.1-rc8 da Linus Torvalds:

"Finalmente tutto si sta calmando ed rc8 è notevolmente più piccola rispetto alle precedenti release candidate. Tutto sembra apposto anche se le cose sono tornate nella normalità solo di recente e non quando avevo sperato. Speriamo che la prossima settimana di sviluppo sia tranquilla. Linux 6.1-rc8 beneficia di una notevole pletora di bugfix, dedicati ai vari subsystem del kernel tipo: il supporto alle GPU, alle architetture hardware o ai filesystem, oltre ovviamente ad una serie di patch pensate per stabilizzare il codice sorgete del progetto e sistemare alcune falle di sicurezza emerse durante le precedenti settimane."

Oltretutto è stato anche implementato del nuovo codice che consente di risolvere una serie di performance regression, nel dettaglio si trattava di una problematica con THP (Transparent Huge Pages), ovvero il memory management system di Linux. Tale patch è stata realizzata dal developer Nathan Chancellor ed ovviamente sarà presente anche nella prossima versione stabile in arrivo per la settimana prossima.