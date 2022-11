Linux 6.1-rc7: confermato l'arrivo di una build di testing extra

Il team di programmatori del kernel Linux ha rilasciato la settima release candidate di Linux 6.1. Questa build di testing arriva senza ritardi, malgrado sia capitata nel bel mezzo di un periodo del thanksgiving statunitense, sulla roadmap ufficiale. Tuttavia secondo quanto dichiarato dal "dittatore benevolo" Linus Torvalds, il developer a capo del progetto, questa non sarà l'ultima versione di test ma è necessario preparare un'ottava release candidate in modo tale da poter gestire tutti i commit e le pull request arrivate durante l'ultima settimana. Si tratta infatti dell'ennesima edizione più grande della media, quindi per gestire al meglio il tutto ed assicurare che il codice venga testato in modo corretto è stato deciso di estendere di una settimana extra lo sviluppo di Linux 6.1.

Ecco quanto dichiarato nelle release note, pubblicate tramite il classico messaggio sulla mailing list dedicata allo sviluppo del kernel del Pinguino, di Linux 6.1-rc7 da Linus Torvalds:

"È passata un'altra settimana di sviluppo. Questa è partita i modo tranquillo ed ero abbastanza sicuro che, essendo la settimana del Ringraziamento qui negli Stati Uniti, sarebbe proseguita allo stesso modo. Ma mi sbagliavo. Questo weekend si è verificata la classica situazione in cui la gente mi manda le varie robe il venerdì. Inoltre il fine settimana non ha proprio rallentato i lavori di sviluppo dei developer. Dunque il numero di commit sembra quasi esattamente lo stesso delle release precedenti. Non c'è nulla di veramente preoccupante, tranne il fatto che le release sono più grandi del normale. Dunque le cose dovrebbero rallentare adesso. Di conseguenza sono ormai sicuro che ci concederemo una settimana extra per rilasciare rc8. Questo significa che la prossima merge window sarà di sicuro nel periodo delle festività natalizie."

Anche in Linux 6.1-rc7 è possibile reperire i classici update e bugfix nei vari subsystem, tipo quelli inerenti al supporto alle architetture hardware, alle GPU o ai filesystem.