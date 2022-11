Linux 6.1-rc3: arrivati diversi commit ed aggiornamenti del supporto a Rust

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso noto alla community di mantainer, utenti ed appassionati, tramite un articolo pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, il rilascio della terza release candidate di Linux 6.1. Lo sviluppo di questo ramo del kernel del Pinguino procede molto bene e tutte le novità annunciate durante la merge window, che è stata chiusa ormai due settimane fa ovvero in contemporanea con la release di Linux 6.1-rc1, stanno via via venendo implementate a cadenza regolare e senza troppi problemi. In questi giorni i coder si sono concentrati sulle operazioni di stabilizzazione del codice sorgente, oltre che ovviamente sull'inclusione delle patch di sicurezza, cosi da sistemare le vulnerabilità riscontrate dai security researcher, e sulla rimozione delle parti ritenute ormai obsolete come ad esempio il codice inerente all'Intel ICC Compiler.

Lo sviluppo di Linux 6.1 dovrebbe durare almeno altre quattro settimane, attestandosi dunque sulle medesime tempistiche di lavoro della precedente stable release ovvero Linux 6.0, che ha avuto sette build di testing. Ecco l'annuncio di Linus Torvalds riguardante il rilascio di Linux 6.1-rc2:

"So di aver affermato, la scorsa settimana, che la rc2 era insolitamente grande. Abbiamo però scoperto che la nuova rc3 ha quasi esattamente le medesime dimensioni. Tuttavia per una build del genere tale numero di commit rientra più o meno nella normalità, questo perché proprio in tale periodo i mantainer iniziano a trovare nuovi bug e imperfezioni ed ad inviare nuove patch da includere. Spero che le cose inizino a calmarsi cosi da iniziare a vedere ridursi le dimensioni di queste rc."

In Linux 6.1-rc2 è possibile trovare una serie di novità riguardanti l'espansione ed il miglioramento della gestione del linguaggio di programmazione Rust. Oltretutto è stato implementato un vasto set di driver per le schede video Intel Arc e per le schede audio AMD ed Apple.