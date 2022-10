Linux 6.1: in arrivo diverse migliorie per il file system Btrfs

La versione stabile del kernel Linux 6.0 è stata rilasciata qualche giorno fa. Tuttavia i coder del progetto non si stanno adagiando sugli allori ma hanno già dato il via alle fasi preliminari per l'apertura del nuovo ramo di sviluppo di Linux 6.1. Anche per tale edizione ci dovrebbero essere sei o sette build di testing, tuttavia il numero delle release candidate potrebbe aumentare in base alle necessità o magari a causa dell'insorgere di alcuni imprevisti nello sviluppo. Dunque i vari mantainer sono all'opera sulle nuove patch da inviare nel futuro ramo di sviluppo. Ad esempio i driver per il file system Btrfs potrebbero presto implementate del nuovo codice che consentirà, in determinati contesti e configurazioni hardware, di migliorare notevolmente le prestazioni di lettura e scrittura dei file.

Negli ultimi anni Btrfs è diventato una valida alternativa al classico, ma super rodato, ext4 (fourth extended filesystem) anche se quest'ultimo rimane il file system journaled di riferimento della maggior parte delle distribuzioni Linux dedicate agli utenti desktop. A parlare delle nuove patch in arrivo è stato il il software engineer Stefan Roesch, che lavora per Meta, nella mailing list del progetto:

"Le nuove patch migliorano il throughput di oltre due volte, rispetto alle prestazioni attuali, quando i buffered write vengono processati tramite un io-worker process. Inoltre anche la latenza è stata considerevolmente ridotta."

Nel dettaglio tali miglioramenti prestazionali sono possibili grazie all'introduzione del supporto della funzionalità chiamata async buffered writes. Tale feature permette appunto di migliorare il throughput ovvero la portata, o capacità effettiva, dei dati elaborati in scrittura/lettura sul disco.

Oltretutto è stato migliorata anche la velocità di FIEMAP, un metodo usato per l'userspace che consente di ottenere il file extent mapping al posto dei comuni block-by-block mapping, ed è stato sostituito l'algoritmo che si occupa di numerare le extent del file system con uno più efficiente.