Linux 6.0-rc7: la versione stabile è attesa nei prossimi giorni

Linus Torvalds ha annunciato alla community di utenti, tester e mantainer il rilascio della settima release candidate di Linux 6.0. I coder del progetto hanno quasi ultimato i lavori di tale ramo di sviluppo, infatti la versione stabile è attesa per la prossima settimana, salvo ovviamente l'insorgere di imprevisti o bug molto gravi. In Linux 6.0-rc7 è stata eseguita una code review molto profonda. Inoltre i developer hanno integrato numerosi bugfix di sicurezza, miranti ad irrobustire il codice, e patch che garantiscono una migliore stabilità delle diverse feature del kernel del Pinguino. Oltretutto nelle precedenti settimane il progetto ha soffiato sopra la sua trentunesima candelina . Questo grande traguardo conferma ancora una volta Linux come uno dei software più longevi del mondo open source.

Linux 6.0-rc7 beneficia dell'implementazione di tutta una serie di funzionalità davvero interessanti. Ad esempio il team di coder ha proseguito i lavori di implementazione del supporto a Rust, malgrado questo codice sia ancora etichettato come sperimentale si sta dimostrando davvero promettente. Ovviamente non mancano anche gli update dei driver per i file system XFS ed NTFS. Inoltre sono arrivate anche le patch per i device Thunderbolt sulla piattaforma Intel Raptor Lake.

Ecco l'annuncio del "dittatore benevolo" Linus Torvalds del rilascio di Linux 6.0-rc7 pubblicato sulla a mailing list ufficiale del progetto:

"La settimana scorsa avevo ipotizzato che Linux 6.0-rc7 si sarebbe caratterizzato per la sua dimensione, a causa dell'inclusione di diverse patch che erano slittate da rc6 per via dalle diverse conferenze. Tuttavia sembra che mi sia sbagliato. Sì ok questo rilascio è leggermente più grosso della media ma sicuramente non è un valore anomalo ed il tutto sembra rientrare nella norma. Tale contesto mi fa supporre che il rilascio della versione stabile avverrà nei tempi previsti, ovvero per il ​​prossimo fine settimana, a meno che non accada qualcosa di inaspettato. Tocchiamo ferro."

Dunque lo stesso leader del progetto è fiducioso di poter rilasciare la stable release di Linux 6.0 la prossima settimana e si ritiene soddisfatto dal lavoro svolto fino ad oggi.