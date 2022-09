Linux 6.0-rc4: arrivate le patch per Rust ed XFS

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato alla community di utenti, tester e mantainer la disponibilità della quarta release candidate di Linux 6.0. In questa build dedicata al testing ed alla revisione del codice sono arrivate diverse patch ed aggiornamenti che consentono di stabilizzare e migliorare il kernel del Pinguino. Dopo aver spento la sua trentunesima candelina il team del progetto ha infatti proseguito nell'implementazione del supporto, ancora in forma sperimentale, al linguaggio di programmazione Rust ed all'inclusione delle più recenti versioni del driver per il file system XFS. La versione stabile di Linux 6.0 è attesa, salvo l'insorgere di imprevisti o di imperfezioni nel codice inattese, per l'inizio di ottobre.

Ecco il commento di Linus Torvalds, pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto in merito al rilascio di Linux 6.0-rc4:

"È domenica pomeriggio, il che può significare solo una cosa: un'altra release candidate. Siamo arrivati alla quarta e le cose per lo più sembrano ancora abbastanza normali. La maggior parte di bugfix della scorsa settimana hanno interessato i driver (gpu, networking, gpio, tty, usb, sound ed un po' di tutto insomma). Inoltre abbiamo il solito gruppo di fix anche nelle aree principali ovvero: architetture (arm64, loongarch, powerpc, RISC-V, s390 e x86), core networking, filesystem, io_uring, LSM, autotest e documentazione."

Come accennato poco prima in Linux 6.0-rc4 possiamo reperire il supporto, ancora non del tutto ultimato, a Rust. Tale linguaggio è ormai il punto di riferimento per migliaia di sviluppatori software e per programmi di diversa tipologia. Il suo arrivo sul kernel Linux era già stato annunciato durante l'Open-Source Summit annuale dallo stesso Linus Torvalds.

Oltretutto sempre in Linux 6.0-rc4 sono state implementate le patch, sviluppate dal developer Sven Peter, dedicate ai driver delle periferiche Bluetooth per dispositivi Apple Silicon (M1 ed M2), ovvero i modelli più recenti pubblicati da Apple sui Macbook Air e Macbook Pro.