Linux 6.0: il codice di DECnet sarà finalmente rimosso

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda i lavori sul ramo di sviluppo di Linux 6.0, che dovrebbero partire nelle prossime settimane. Tale versione del kernel del Pinguino dovrebbe ricevere un vasto lavoro di refactoring del codice in modo tale da snellire i lavori di manutenzione di alcuni subsystem del progetto.

Ad esempio proprio in questi giorni è arrivata la notizia che il codice dell'ormai obsoleto DECnet dovrebbe essere finalmente rimosso dal ramo principale. DECnet è un networking protocol realizzato negli anni settanta dalla Digital Equipment Corporation. Tale protocollo durante gli anni ottanta venne migliorato ed evoluto fino a diventare una delle prime architetture di rete peer-to-peer della storia dell'informatica.

Oggi tale networking protocol è ormai obsoleto e sono diversi anni che i mantainer del kernel Linux stanno progettato la sua completa eliminazione dal ramo principale del progetto. La sua implementazione in Linux risale infatti a più di una decade fa ed il codice di DECnet non viene ormai utilizzato da nessuno e sarebbe più adattato a stare in un museo.

A proporre la totale dismissione del DECnet networking protocol è stato il mantainer Stephen Hemminger tramite una proposta ufficiale pubblicata nella mailing list dedicata agli sviluppatori del kernel:

"Decnet è un protocollo di rete ormai obsoleto. Praticamente riceve più attenzioni dai mantainer del kernel Linux che dagli utenti delle distribuzioni. Ormai è un pezzo da museo che ha fatto la storia dei networking protocol e non c'è più posto per lui all'interno del kernel. È rimasto senza manutenzione effettiva dal 2010 e la sua documentazione non è più aggiornata da diverso tempo, Decnet è quindi totalmente abbandonato a se stesso da diverso tempo. Sarebbe dunque il caso di rimuoverlo e lasciare spazio per altro."

Anche il developer David Laight si è detto d'accordo sulla completa deprecazione del codice di DECnet:

"Il codice di DECnet era già obsoleto negli anni novanta quando iniziai a scrivere i driver per le porte ethernet. È sorprendente che il supporto sia arrivato anche su Linux!"

Dunque con tutta probabilità questo protocollo sarà presto rimosso dal ramo di sviluppo di Linux 6.0.